Сослан Джанаев - о том, как играл после четырех уколов в шею

32-летний вратарь "Сочи" Сослан Джанаев, прежде выступавший за "Спартак", "Ростов", "Рубин" и польский "Медзь", стал героем рубрики "Разговор по пятницам". Голкипер рассказал, как однажды вышел на поле в составе казанской команды после четырех уколов в шею.

– Вы вспоминали четыре укола в шею. Как это вас так прихватило?

– На предыгровой тренировке в Грозном заболела шея. Ощущение – отлежал. Резкое движение, и заблокировало. Кто-то крикнул: "Сос!" – и все. Голову повернуть не могу.

– На матч вышли?

– Разумеется! Четыре укола – и вперед. Через пару дней после игры шейный нерв во сне защемило окончательно. В ту ночь я вскочил с кровати и плакал от боли. Не понимал, что происходит, не знал, куда бежать! До клубного доктора не дозвониться. Он спал, не брал трубку…

– А вы?

– В 7 утра кое-как оделся. Не описать эту боль, когда натягивал майку! Я рыдал! Сам за рулем, сижу боком. Доезжаю до базы. Встречаю нашего реабилитолога Эдика Кундухова и врача Ивана Цынпеу, оба жили на базе. Вкололи обезболивающее, но это капля в море!

– Почему?

– Боль-то дикая! Потом три недели лежал пластом. Ни встать не мог, ни присесть. Когда чуть оклемался, улетел в Германию. Там уколами в шею сняли воспаление.

– Что было-то?

– Защемление нерва. Главное, обошлось без операции. Немецкий доктор так и сказал: "Тебе сильно повезло". У Леши Ребко при таком же диагнозе нога отказала вообще! (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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