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Сегодня, 16:48

Соломатин считает, что в ЦСКА уже ведутся разговоры по поиску нового тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на неудачный старт московской команды в весенней части сезона и поделился мнением о будущем Владимира Федотова.

«Ближайшие туры покажут, есть ли вообще проблемы у ЦСКА, и какие они — ситуативные или долгие. Но последние две игры «армейцев» оставляют желать лучшего. Сложно сказать, есть ли здесь проблема в Федотове и его тренерском штабе. Чтобы ответить на такие вопросы, нужно находиться внутри команды. Все ответы будут в ближайших играх ЦСКА. Будем надеяться, что с такой тяжелой ситуацией такие лидеры, как Акинфеев, помогут справиться с проблемами ЦСКА. Может ли кто-то еще повести коллектив за собой кроме Игоря? Похоже, таких футболистов у «армейцев» сейчас нет, не видно тех, кто может напихать и встряхнуть команду. Возможно, в ЦСКА уже ведутся какие-то разговоры по поиску нового тренера. У команды одна победа в последних семи матчах чемпионата, неудачный старт в весенней части сезона. Хоть и первый матч с «Краснодаром» в Кубке России «армейцы» провели очень хорошо», — приводит слова Соломатина Metaratings.ru.

ЦСКА после 18 туров в нынешнем сезоне чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице с 29 очками. В 19-м туре московская команда встретится с «Крыльями Советов» 12 марта в 16:30 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/solomatin-vozmozhno-v-cska-uzhe-vedutsya-kakie-to-razgovory-po-poisku-novogo-trenera-233324/
Андрей Соломатин
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Илья Кутепов

Илья Кутепов

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