Соломатин считает, что в ЦСКА уже ведутся разговоры по поиску нового тренера

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на неудачный старт московской команды в весенней части сезона и поделился мнением о будущем Владимира Федотова.

«Ближайшие туры покажут, есть ли вообще проблемы у ЦСКА, и какие они — ситуативные или долгие. Но последние две игры «армейцев» оставляют желать лучшего. Сложно сказать, есть ли здесь проблема в Федотове и его тренерском штабе. Чтобы ответить на такие вопросы, нужно находиться внутри команды. Все ответы будут в ближайших играх ЦСКА. Будем надеяться, что с такой тяжелой ситуацией такие лидеры, как Акинфеев, помогут справиться с проблемами ЦСКА. Может ли кто-то еще повести коллектив за собой кроме Игоря? Похоже, таких футболистов у «армейцев» сейчас нет, не видно тех, кто может напихать и встряхнуть команду. Возможно, в ЦСКА уже ведутся какие-то разговоры по поиску нового тренера. У команды одна победа в последних семи матчах чемпионата, неудачный старт в весенней части сезона. Хоть и первый матч с «Краснодаром» в Кубке России «армейцы» провели очень хорошо», — приводит слова Соломатина Metaratings.ru.

ЦСКА после 18 туров в нынешнем сезоне чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице с 29 очками. В 19-м туре московская команда встретится с «Крыльями Советов» 12 марта в 16:30 по мск.