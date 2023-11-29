Жуков — о дружбе с Акинфеевым: «Вся моя семья за «Спартак», я начал болеть за ЦСКА»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, что после знакомства с голкипером он начал болеть за армейцев, хотя вся его семья поддерживает «Спартак».

«Надо отметить, что Игорек, негодяй такой, разделил мою жизнь напополам, потому что мой папа и брат — фанаты «Спартака», — рассказал Жуков. — Они всю жизнь сидели у телевизора и болели за «Спартак». Соответственно, я ушел в оппозицию и стал болеть за ЦСКА. Они запирались дома смотреть матчи «Спартака», а я за ЦСКА. А когда дерби, то это вообще кошмар. Мы писали друг другу гневные смешные смски, подколки и все прочее. И так до сих пор сохраняется. Папы у меня давно нет, но брат продолжать болеть за свою команду, а я за свою».

29 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован третий эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть третью серию