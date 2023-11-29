Жуков — об участии Акинфеева в творчестве «Руки Вверх!»: «Он первый слушатель всех наших наметок»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, что Игорь является одним из первых критиков песен группы.

«Открою вам секрет: первый слушатель всех наметок «Руки Вверх!» — это Игорь, — сказал Жуков. — Их не слышат ни родные, ни родственники, ни дети. Значит, Игорь — критик моих новых песен. 90 процентов из этих наметок не вышло и не выйдет. Не потому, что Игорь не понравилось, нет. Просто их очень много, я очень много пишу. Присылаю и говорю: «Игорек, ну-ка в машине, громко! Сейчас поедешь с тренировки, послушай». И он пишет: «Серега, блин, я вообще 15 раз подряд послушал, вау». Или: «Ну хорошее, но вот мне кажется, надо повеселее». Такой конструктив у нас».

29 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» опубликован третий эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть третью серию