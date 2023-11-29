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Сегодня, 14:00

Жуков — об участии Акинфеева в творчестве «Руки Вверх!»: «Он первый слушатель всех наших наметок»

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Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал, что Игорь является одним из первых критиков песен группы.

«Открою вам секрет: первый слушатель всех наметок «Руки Вверх!» — это Игорь, — сказал Жуков. — Их не слышат ни родные, ни родственники, ни дети. Значит, Игорь — критик моих новых песен. 90 процентов из этих наметок не вышло и не выйдет. Не потому, что Игорь не понравилось, нет. Просто их очень много, я очень много пишу. Присылаю и говорю: «Игорек, ну-ка в машине, громко! Сейчас поедешь с тренировки, послушай». И он пишет: «Серега, блин, я вообще 15 раз подряд послушал, вау». Или: «Ну хорошее, но вот мне кажется, надо повеселее». Такой конструктив у нас».

2009 год. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Веллитон и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод третий: дерби, травмы, «Руки Вверх»

29 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» опубликован третий эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть третью серию

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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