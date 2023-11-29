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Жуков — о съемках Акинфеева в клипах и сериале: «Спортсмены должны показывать свою многогранность»

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Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о том, как он привлекал Игоря к съемкам в различных проектах.

Акинфеев вместе с женой Екатериной снялся в клипе на песню «Руки Вверх!» «Она меня целует». Позже голкипер принял участие в съемках сериала «Евгенич», где, в частности, предстал в образе растамана.

«Он не должен был быть там, — сказал Жуков о сериале. — Игорь выручил: изначально планировался другой человек, с другой песней, но этот человек нас подвел. Мне все говорят: «Ну позвоню Игорю, ну что, ну раз уж такая история, а что нам делать-то». Все наверняка знают чувство юмора Игоря, оно достаточно специфически жесткое. Я ему сказал: «Уж если посмеяться, то давай посмеемся. Это будет растаман с дредами, рэпер какой-то — то есть все то, что тебе не свойственно». Чтобы все сказали: «Ты видел Акинфеева в дредах?» И знаете, почему это нужно делать спортсменам и вообще людям, не связанным с шоу-бизнесом? Потому что это еще раз показывает, что это люди абсолютно многогранные и открытые миру».

2009 год. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. Веллитон и&nbsp;Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод третий: дерби, травмы, «Руки Вверх»

29 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован третий эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть третью серию

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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