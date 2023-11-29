Экс-тренер «Анжи» Петрович: «Для российских футболистов важно уезжать играть в другие страны»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович поделился мнением о целесообразности отъезда российских футболистов в европейские чемпионаты.

«Я согласен с Карпиным и другими экспертами, для российских футболистов очень важно уезжать играть в другие страны, — цитирует Петровича «РБ Спорт». — И дело здесь не в патриотизме или его отсутствии. Нужно понимать, что если у кого-то из них есть возможность играть в реально сильных соревнованиях, это хорошо для всего российского футбола. Эти парни будут расти как мастера, соответственно, сборная России в будущем будет становиться сильнее. Понятно, что в сложившейся ситуации людям сложно давать подобные комментарии, но футболисты хотят играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы. А если они не получают такого опыта, то не могут становиться лучше».

Ранее экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий призвал российских футболистов и других спортсменов уезжать в Европу. По его словам, в нынешних условиях это необходимо для того, чтобы развиваться.