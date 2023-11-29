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Экс-тренер «Анжи» Петрович: «Для российских футболистов важно уезжать играть в другие страны»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович поделился мнением о целесообразности отъезда российских футболистов в европейские чемпионаты.

«Я согласен с Карпиным и другими экспертами, для российских футболистов очень важно уезжать играть в другие страны, — цитирует Петровича «РБ Спорт». — И дело здесь не в патриотизме или его отсутствии. Нужно понимать, что если у кого-то из них есть возможность играть в реально сильных соревнованиях, это хорошо для всего российского футбола. Эти парни будут расти как мастера, соответственно, сборная России в будущем будет становиться сильнее. Понятно, что в сложившейся ситуации людям сложно давать подобные комментарии, но футболисты хотят играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы. А если они не получают такого опыта, то не могут становиться лучше».

Ранее экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий призвал российских футболистов и других спортсменов уезжать в Европу. По его словам, в нынешних условиях это необходимо для того, чтобы развиваться.

Источник: РБ Спорт
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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П
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 5
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Виктор Александров

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