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Сегодня, 14:36

Агент Барбоза: «Не исключено, что зимой мы увидим трансфер из топ-5 лиг Европы в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможных трансферах игроков из европейских чемпионатов в клубы РПЛ предстоящей зимой.

«Будут ли зимой трансферы из топ-5 лиг Европы в РПЛ? Не исключено, что мы это увидим. В России есть клубы, которые могут позволить себе приобрести или арендовать футболиста из сильного чемпионата этой зимой. В СМИ писали об интересе «Локомотива» к Йовичу из «Милана», «Зенит» может присмотреть себе кого-то не только в Бразилии, но и в той же Италии, например. Уверен, скауты российских клубов просматривают в том числе и европейских футболистов. Так что все возможно, посмотрим, времени еще много», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

После 16 туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. «Краснодар» идет на втором месте с 32 очками, а на третьей строчке — «Динамо» (28 очков).

Источник: РБ Спорт
РПЛ
Паулу Барбоза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

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Александр Соболев

Спартак

 5
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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