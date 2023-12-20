«Сокол» арендовал нападающего «Факела» Ивахнова

«Факел» объявил об уходе нападающего Матвея Ивахнова. Форвард будет выступать за «Сокол» на правах аренды до конца этого сезона.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел за воронежцев 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Контракт Ивахнова с «Факелом» действует до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.