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Васильев о конкуренции с иностранцами в «Зените»: «Я — молодой, а Вендел не молодеет»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал, с кем из одноклубников общается больше всего.

«Особенно сблизился с Коваленко из-за возраста. Но и с остальными русскоязычными тоже общаюсь — с Чистяковым, Нуриком Алипом, Суторминым. Хотя с некоторыми взрослыми тяжеловато общаться. Удивил уровень Вендела, но от него, наверное, не требуют большой оборонительной работы, поэтому ему полегче в атаке. Остается больше сил на красивые вещи», — приводит слова Васильева Metaratings.ru.

Также футболист оценил уровень конкуренции с иностранными игроками команды из Санкт-Петербурга.

«Коваленко приходил на таких же условиях. Я — молодой, а Вендел не молодеет. Барриосу уже 30. Нужно работать, а не переживать из-за сильных конкурентов», — отметил хавбек.

В этом сезоне 19-летний Васильев провел 9 игр за «Зенит» во всех турнирах и не совершил результативных действий.

Источник: Metaratings.ru
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
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Пари НН – Факел
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