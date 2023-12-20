Тикнизян о Пиняеве: «Дзюба шутит, что Сережа покупает бутсы в «Детском мире»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своем отношении к одноклубнику Сергею Пиняеву.

«Сережа — человек, к которому я очень хорошо отношусь с его первого дня пребывания в команде. Мы сразу нашли коннект. Мы оба играем на левом фланге и здорово друг друга понимаем. В жизни мы тоже достаточно хорошо общаемся», — приводит слова футболиста Sport24.

Также Тикнизян отметил развитую самоиронию молодого полузащитника «Локо».

«Дзюба шутит, что Сережа покупает бутсы в «Детском мире». И в то же время любит его. Но вообще у Сережи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет, хаха. Но потом возвращается и улыбается», — добавил игрок сборной Армении.

Ранее Тикнизян пошутил, что Пиняев раздражает его.

В этом сезоне 19-летний Пиняев провел 25 игр за «Локомотив» во всех турнирах , забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.