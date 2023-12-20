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Тикнизян о Пиняеве: «Дзюба шутит, что Сережа покупает бутсы в «Детском мире»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Сергей Пиняев и Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своем отношении к одноклубнику Сергею Пиняеву.

«Сережа — человек, к которому я очень хорошо отношусь с его первого дня пребывания в команде. Мы сразу нашли коннект. Мы оба играем на левом фланге и здорово друг друга понимаем. В жизни мы тоже достаточно хорошо общаемся», — приводит слова футболиста Sport24.

Также Тикнизян отметил развитую самоиронию молодого полузащитника «Локо».

«Дзюба шутит, что Сережа покупает бутсы в «Детском мире». И в то же время любит его. Но вообще у Сережи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет, хаха. Но потом возвращается и улыбается», — добавил игрок сборной Армении.

Ранее Тикнизян пошутил, что Пиняев раздражает его.

В этом сезоне 19-летний Пиняев провел 25 игр за «Локомотив» во всех турнирах , забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Источник: Sport24
Артем Дзюба
Наяир Тикнизян
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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