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Судейство

Сегодня, 21:06

«Сочи» — «Зенит»: пенальти в ворота чемпионов России отменен правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Эпизод матча «Сочи» — «Зенит».
Эпизод матча «Сочи» — «Зенит».
Эпизод матча «Сочи» — «Зенит».
Эпизод матча «Сочи» — «Зенит».
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В конце первого тайма матча «Сочи» — «Зенит» арбитр Павел Шадыханов принял ошибочное решение, назначив 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых. Судья не заметил, что фолу зенитовца предшествовало нарушение правил со стороны футболиста сочинской команды. Тот, обрабатывая мяч, подыграл себе рукой.

Это заметил видеоассистент Игорь Панин. Подмосковный судья пропустил значительную часть прошлого сезона — был отстранен от работы. Но сегодня он снова получил назначение на игру с участием команд премьер-лиги.

Панин рекомендовал Шадыханову посмотреть видеозапись — тот изменил свое решение, отменил пенальти и назначил штрафной удар в пользу «Зенита».

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