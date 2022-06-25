«Сочи» — «Зенит»: пенальти в ворота чемпионов России отменен правильно
В конце первого тайма матча «Сочи» — «Зенит» арбитр Павел Шадыханов принял ошибочное решение, назначив 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых. Судья не заметил, что фолу зенитовца предшествовало нарушение правил со стороны футболиста сочинской команды. Тот, обрабатывая мяч, подыграл себе рукой.
Это заметил видеоассистент Игорь Панин. Подмосковный судья пропустил значительную часть прошлого сезона — был отстранен от работы. Но сегодня он снова получил назначение на игру с участием команд премьер-лиги.
Панин рекомендовал Шадыханову посмотреть видеозапись — тот изменил свое решение, отменил пенальти и назначил штрафной удар в пользу «Зенита».
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1
|Зенит
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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