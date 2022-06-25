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Гильерме обратился к Кухте после перехода нападающего в «Спарту»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Вратарь и капитан «Локомотива» Маринато Гильерме обратился к нападающему Яну Кухте после перехода форварда в «Спарту» на правах аренды.

«Ян, мой брат, спасибо тебе за все, что ты вкладывал в наш клуб в то время, когда ты был с нами. Спасибо за теплые слова. Надеюсь, что ты вернешься к нам, потому что ты не только хороший футболист, но и хороший человек. Желаю тебе удачи, всего самого лучшего и, чтобы ты был всегда здоров», — сказал Гильерме в видеобращении к Кухте.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подтвердил «СЭ» уход Кухты в связи с личными семейными обстоятельствами.

25-летний чешский нападающий Кухта перешел в «Локомотив» из чешской «Спарты» 12 января 2022 года. В прошедшем сезоне форвард провел 11 матчей за московский клуб, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://t.me/fclokomotiv
Маринато Гильерме
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
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