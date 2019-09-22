«Сочи» вырвал победу над «Динамо» на последних минутах. У Заболотного чудо-гол
«Динамо» приграло «Сочи» (2:3) в матче 10-го тура чемпионата России. Московский клуб не может победить с 24 августа.
В составе хозяев поля дубль оформил нападающий Сильвестр Игбун, у «Сочи» отличился Антон Заболотный и защитник Миха Мевля. Невероятный удар Заболотного с полуоборота можно посмотреть — здесь. Победу гостям в самой концовке встречи принес Александр Карапетян.
Премьер-лига
10-й тур
«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 2:3 (0:1)
Голы: А.Заболотный, 31 (0:1). Игбун, 50 (1:1). Игбун, 63 (2:1). Мевля, 65 (2:2). Карапетян, 90 (2:3).
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Морозов, 46), Шуньич, Евгеньев, Рауш, Жоаузинью (Грулев, 73), Юсупов, Каборе, Филипп (Панченко, 46), Шиманьски, Игбун.
«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Померко, Лагатор, Нобоа, Мостовой (Бурмистров, 73), А.Заболотный (Карапетян, 76), Полоз (Набиуллин, 66).
Предупреждения: А.Заболотный, 56. Жоаузинью, 58. Лагатор, 88.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Демешко (Химки), Мухтаров (Петрозаводск).
22 сентября. Москва. Стадион «Динамо».
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