«Сочи» вырвал победу над «Динамо» на последних минутах. У Заболотного чудо-гол

«Динамо» приграло «Сочи» (2:3) в матче 10-го тура чемпионата России. Московский клуб не может победить с 24 августа.

В составе хозяев поля дубль оформил нападающий Сильвестр Игбун, у «Сочи» отличился Антон Заболотный и защитник Миха Мевля. Невероятный удар Заболотного с полуоборота можно посмотреть — здесь. Победу гостям в самой концовке встречи принес Александр Карапетян.

Премьер-лига

10-й тур

«Динамо» (Москва) — «Сочи» — 2:3 (0:1)

Голы: А.Заболотный, 31 (0:1). Игбун, 50 (1:1). Игбун, 63 (2:1). Мевля, 65 (2:2). Карапетян, 90 (2:3).

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк (Морозов, 46), Шуньич, Евгеньев, Рауш, Жоаузинью (Грулев, 73), Юсупов, Каборе, Филипп (Панченко, 46), Шиманьски, Игбун.

«Сочи»: Джанаев, Новосельцев, Миладинович, Мевля, Кудряшов, Померко, Лагатор, Нобоа, Мостовой (Бурмистров, 73), А.Заболотный (Карапетян, 76), Полоз (Набиуллин, 66).

Предупреждения: А.Заболотный, 56. Жоаузинью, 58. Лагатор, 88.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Демешко (Химки), Мухтаров (Петрозаводск).

22 сентября. Москва. Стадион «Динамо».

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