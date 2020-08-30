Стали известны стартовые составы «Урала» и «Сочи» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется — в 20.00 (мск).

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев — Терехов, Заика, Мевля, Маммана, Маргасов — Бурмистров, Цаллагов, Нобоа — А. Заболотный, Жоаузинью.

Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Руденко.

Стартовый состав «Урала»: Помазун — Герасимов, Рыков, Золотов, Кулаков — Подберезкин, Емельянов, Егорычев, Мишкич — Бикфалви, Караев.

Запасные: Годзюр, Полетаев, Ароян, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Гусейнов.