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«Сочи» — «Урал»: стартовые составы

18:50
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Стали известны стартовые составы «Урала» и «Сочи» на матч 6-го тура чемпионата России, сообщает пресс-служба РПЛ. Игра начнется — в 20.00 (мск).

Стартовый состав «Сочи»: Джанаев — Терехов, Заика, Мевля, Маммана, Маргасов — Бурмистров, Цаллагов, Нобоа — А. Заболотный, Жоаузинью.

Запасные: Н. Заболотный, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Руденко.

Стартовый состав «Урала»: Помазун — Герасимов, Рыков, Золотов, Кулаков — Подберезкин, Емельянов, Егорычев, Мишкич — Бикфалви, Караев.

Запасные: Годзюр, Полетаев, Ароян, Бавин, Евсеев, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Гусейнов.

Сочи — Урал

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/match/match_13683.html

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Локо» — «Зенит», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи




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