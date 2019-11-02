РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Сочи» — «Тамбов»: все голы матча

17:25
Теги:

«Сочи» проиграл «Тамбову» в матче 15-го тура премьер-лиги (1:2). Голом в составе хозяев отметился нападающий Кристиан Нобоа, у гостей отличился хавбек Михаил Костюков и форвард Георгий Мелкадзе.

41-я минута, гол Костюкова

44-я минута, гол Нобоа

56-я минута, гол Мелкадзе

Сочи — Тамбов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 5923
Все опросы
Как закончится матч 15-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир