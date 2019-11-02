«Сочи» — «Тамбов»: все голы матча
«Сочи» проиграл «Тамбову» в матче 15-го тура премьер-лиги (1:2). Голом в составе хозяев отметился нападающий Кристиан Нобоа, у гостей отличился хавбек Михаил Костюков и форвард Георгий Мелкадзе.
41-я минута, гол Костюкова
? Михаил Костюков забивает свой третий гол в текущем сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
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44-я минута, гол Нобоа
? Кристиан Нобоа в касание пробил по воротам гостей после скидки Антона Заболотного головой.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
? #СочиТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
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56-я минута, гол Мелкадзе
? Четвертый гол Георгия Мелкадзе в этом розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019
? #СочиТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР
? Приложение «МАТЧ!»
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