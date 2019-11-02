«Сочи» проиграл «Тамбову» в матче 15-го тура премьер-лиги (1:2). Голом в составе хозяев отметился нападающий Кристиан Нобоа, у гостей отличился хавбек Михаил Костюков и форвард Георгий Мелкадзе.

41-я минута, гол Костюкова

44-я минута, гол Нобоа

? Кристиан Нобоа в касание пробил по воротам гостей после скидки Антона Заболотного головой.



? #СочиТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР

? Приложение «МАТЧ!»

? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/Oz7Uu627y8 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 2, 2019

56-я минута, гол Мелкадзе

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