Агент Дркушича заявил, что футболист не собирается покидать «Сочи»

Младен Ратковица, агент Вани Дркушич заявил, что игрок не покинет «Сочи» в сезоне-2022/23.

«Ваню все полностью устраивает в «Сочи». Ему комфортно работается с новым тренером, Гаранин ему полностью доверяет, Саша — один из ключевых игроков защиты, получает много игровой практики. Дркушич рассказывал, что ему нравится тренировочный процесс, он нашел полное взаимопонимание с тренером и партнерами по команде и получает удовольствие от игры. Он абсолютно точно останется в «Сочи» на этот сезон, нет и речи о том, чтобы воспользоваться правилом ФИФА», — приводит слова агента «РБ Спорт».

21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

22-летний словенский защитник Дркушич перешел в «Сочи» 24 января 2022 года из словенского «Браво». В текущем сезоне футболист провел 3 матча и не отметился результативными действиями.