«Сочи» победил «Краснодар» в матче молодежных команд
13:51
«Сочи» играл против «Краснодара» в рамках 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд. Сочинцы одержали победу со счетом 3:1.
Молодежные команды
22-й тур
«Сочи — мол.» (Сочи) — «Краснодар — мол.» (Краснодар) — 3:1 (1:0)
Голы: Колдунов, 4 (1:0). Пруцев, 49 (2:0). Макеев, 71 (3:0). Ознобихин, 75 (3:1).
Судья: Фалов (Москва).
14 марта. Сочи. Стадион «Центральный им. Метревели».
«Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 0:5 (0:2)
Голы: Петухов, 19 — с пенальти (0:1). Турищев, 38 (0:2). Першин, 87 (0:3). Барабошкин, 89 (0:4). Петров, 90+2 (0:5).
Судья: Филимонов (Калининград).
14 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2».