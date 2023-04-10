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Сегодня, 14:29

«Сочи» объявил об отставке Бердыева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Курбан Бердыев.
Фото ФК «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев официально покинул свой пост.

Исполняющим обязанности главного тренера сочинцев назначен Дмитрий Хохлов.

«Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», — сказано в заявлении на официальном сайте клуба.

Бердыев работал в «Сочи» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила. В последнем туре сочинцы на своем поле проиграли «Крыльям Советов» (1:2).

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/kurban-berdyev-pokidaet-futbolnyy-klub-sochi/
Футбол
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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 2 : 0
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Сочи – Кр. Советов
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ЦСКА – Химки
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П
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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Максим Ненахов

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