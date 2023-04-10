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Сегодня, 14:35

Титов — об ошибках красно-белых в дерби: «Оборона вновь стала самой проблемной линией «Спартака»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» подвел итоги матча 22-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо» (3:3).

«[В случае с голом Захаряна в дерби] полностью вина обороны. Сначала никто не помешал Макарову сделать пас Тюкавину, чей рывок за спину проспала оборона. Потом рванул из ворот Селихов, которого пытался подстраховать Денисов, чем невольно помог забивавшему Захаряну. Такую неразбериху обычно называют детским садом или дворовым футболом. И такое творится в обороне клуба, который борется за медали. Отсутствие Джикии? Георгий, безусловно, классный игрок, с которым защита чувствует себя увереннее. Но, как показал матч с «Оренбургом», и он не всегда способен избавить ее от проколов. Быть может, стоит подумать о возвращении Жиго, который вместе с Джикией был стержнем обороны. А пока она вновь стала самой проблемной линией команды», — сказал Титов.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Динамо» располагается на 6-й строчке — 36 очков.

Полностью интервью с Егором Титовым читайте здесь.

Егор Титов
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
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