«Сочи» — «Крылья Советов»: Гапонов вывел самарцев вперед

«Крылья Советов» открыли счет в матче с «Сочи» в 22-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 52-й минуте забил Илья Гапонов. Для 25-летнего воспитанника «Спартака» это первый гол в РПЛ.