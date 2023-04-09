ЦСКА — «Химки»: Тороп сыграет с первых минут, Митрюшкин дебютирует за подмосковную команду в РПЛ

ЦСКА и «Химки» объявили стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ.

Место в воротах армейцев займет Владислав Тороп, Игорь Акинфеев остался на скамейке запасных. За «Химки» в этой встрече в РПЛ дебютирует Антон Митрюшкин, который перешел в команду летом прошлого года.

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша, Обляков, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Запасные: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Агапов, Лукин, Носков, Кучаев, Мухин, Ермаков, Медина, Карраскаль.

«Химки»: Митрюшкин, Чежия, Лео Андраде, Голубович, Антич, Тассано, Гулиев, Магомедов, Маркос Гильерме, Руденко, Садыгов.

Запасные: Гудиев, Идову, Скворцов, Мелентиевич, Хубулов, Казанцев, Главчич, Гбане, Алхазов, Дулаев, Долгов .

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.