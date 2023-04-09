«Крылья Советов» обыграли «Сочи» и одержали первую победу в РПЛ в 2023 году

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Сочи» в матче 22-го тура РПЛ — 2:1.

В составе гостей на 52-й минуте забил Илья Гапонов, для которого мяч стал дебютным в карьере в РПЛ. На 73-й минуте счет удвоил Фернандо Костанца. В концовке матча Кристиан Нобоа отыграл один мяч для сочинцев.

«Крылья Советов» одержали первую победу в РПЛ в 2023 году и прервали серию без побед (1 ничья и 4 поражения).

«Сочи» с 31 очком остался на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья» (12-е место) оторвались от зоны вылета, набрав 24 очка.