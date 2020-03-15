«Сочи» — «Краснодар»: все голы матча
16:17
«Сочи» победил «Краснодар» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России — 2:0.
Счет в начале второго тайма открыл Кристиан Нобоа.
? Четвертый гол Кристиана Нобоа в текущем сезоне #ТинькоффРПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 15, 2020
? #СочиКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
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В добавленное время Андрей Мостовой забил второй мяч и установил окончательный счет в матче.
? Андрей Мостовой установил окончательный счет встречи, забив «Краснодару» в компенсированное время.#СочиКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/wMLLenTeW3— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 15, 2020
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