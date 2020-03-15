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«Сочи» — «Краснодар»: все голы матча

16:17

«Сочи» победил «Краснодар» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России — 2:0.

Счет в начале второго тайма открыл Кристиан Нобоа.

В добавленное время Андрей Мостовой забил второй мяч и установил окончательный счет в матче.

Сочи — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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