«Сочи» победил «Краснодар» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России — 2:0.

Счет в начале второго тайма открыл Кристиан Нобоа.

В добавленное время Андрей Мостовой забил второй мяч и установил окончательный счет в матче.