В субботу, 15 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром».

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице с 31 очком, «Краснодар» идет на 7-й строчке с 35 очками.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Краснодар». Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».