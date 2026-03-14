«Зенит» продал все билеты на матч РПЛ со «Спартаком», ожидается рекордная посещаемость в сезоне

На матч 21-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» проданы все билеты, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Игра пройдет в субботу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

«Сегодня на «Газпром Арене» ожидается аншлаг и рекордная посещаемость в сезоне — на игру реализовано более 57 тысяч билетов. Ждем вас на стадионе! Нам нужна ваша поддержка!» — говорится в сообщении «Зенита».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

«Зенит» с 42 очками занимает второе месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 35 баллами располагается на шестой строчке.

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