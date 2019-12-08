«Сочи» и «Рубин» сыграли вничью

«Сочи» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

У хозяев на 39-й минуте счет открыл Душан Лагатор. На 49-й минуте сравнял результат Евгений Марков.

Сочинский клуб набрал 15 очков и остался на последнем, 16-м месте в чемпионате России. У «Рубина» 19 очков и 13-е место.

В следующем туре, который состоится в марте 2020 года, «Рубин» на выезде сыграет с «Тамбовом», а «Сочи» примет «Арсенал».

Чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Сочи» — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0)

Голы: Лагатор, 39 (1:0). Марков, 50 (1:1).

«Сочи»: Н.Заболотный, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Кудряшов, Мостовой, Померко (Цаллагов, 74), Лагатор, Карапетян (А.Заболотный, 52), Бурмистров (Колдунов, 62), Полоз.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Сорокин, Плиев, Поярков, Давиташвили (Кварацхелия, 46), Иг.Коновалов, Могилевец, Подберезкин (Башкиров, 84), Зуев (Кипиани, 87), Марков.

Предупреждения: Колдунов, 63. Марков, 85.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва), Хатуев (Грозный).

8 декабря. Сочи. Стадион «Фишт». 6104 зрителя.

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