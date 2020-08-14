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«Сочи» и «Химки» сыграли вничью

20:54
14 августа. Сочи. «Сочи» — «Химки» — 1:1. Кристиан Нобоа (слева) и Аршак Корян. Фото ПФК «Сочи»
14 августа. Сочи. «Сочи» — «Химки» — 1:1. Кристиан Нобоа (слева) и Аршак Корян. Фото ПФК «Сочи»
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«Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче 2-го тура РПЛ.

В составе гостей отличился хавбек Александр Трошечкин. У сочинцев единственный гол забил полузащитник Кристиан Нобоа.

«Сочи» с двумя очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 12-я строчка и один балл.

Сочи — Химки

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