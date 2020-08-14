«Сочи» и «Химки» сыграли вничью

«Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Химками» (1:1) в матче 2-го тура РПЛ.

В составе гостей отличился хавбек Александр Трошечкин. У сочинцев единственный гол забил полузащитник Кристиан Нобоа.

«Сочи» с двумя очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 12-я строчка и один балл.