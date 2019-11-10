РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Сочи» — ЦСКА: Дзагоев попал в заявку армейцев

15:18
Теги:

Стали известны стартовые составы «Сочи» и ЦСКА на матч 16-го тура РПЛ.

Впервые в этом сезоне в заявку армейцев включен полузащитник Алан Дзагоев, который не выходил на поле больше года после разрыва крестообразных связок колена.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Набиуллин, Цаллагов, Нобоа, Мостовой, Лагатор, Полоз.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Калугин, Шакуро, Померко, Бурмистров, Колдунов, А. Заболотный, Карапетян.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Щенников, Гогуа, Шарлия, Набабкин, Дзагоев, Ахметов, Сантос, Нисимура.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Сочи — ЦСКА

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир