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Видеотрансляция матча «Сочи». Кокорин — в составе

16:35
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Сегодня, 20 февраля, «Сочи» проведет товарищеский матч против «Астаны».

Следить за встречей можно с помощью видеотрансляция на официальном Youtube-канале клуба из Сочи. Начало — 17.00 (мск).

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Астана»

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