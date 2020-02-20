Сегодня, 20 февраля, «Сочи» проведет товарищеский матч против «Астаны».

Следить за встречей можно с помощью видеотрансляция на официальном Youtube-канале клуба из Сочи. Начало — 17.00 (мск).

Стартовый состав на сегодня: Джанаев (к), Маргасов, Новосельцев, Мевля, Калугин, Заика, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров, Мостовой, Кокорин. pic.twitter.com/24V2HpifMo — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 20, 2020

Видеотрансляция матча «Сочи» — «Астана»