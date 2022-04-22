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Сегодня, 09:40

Соболев рассказал, как лепил снеговика во время дерби с «Локомотивом»

Антон Иванов
,  
Артем Калинин
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» рассказал о самом запоминающемся эпизоде дерби против «Локомотива» (0:1).

— Футбола особо в этом матче не было, что тебе запомнилось больше всего?

— Я сидел на скамейке запасных, делать было нечего. Пока шла разминка, я решил сделать снеговика из футбольного мяча. Снег был липкий, я закатал мяч в снег — получился огромный шар.

— Какой была его дальнейшая судьба?

— Ударил по нему, и он разлетелся.

Александр Соболев. «Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы». Большое интервью Соболева
Александр Соболев
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