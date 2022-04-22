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Соболев — о ситуации Дзюбы и Эмери: «Никогда себе такого не позволю»

Соболев прокомментировал ситуацию Дзюбы и Эмери
Артем Калинин
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба и Унаи Эмери.
Фото Алексей Иванов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери, со своей командой обыгравшего в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварию».

— Эмери — тренер мирового уровня?

— Сейчас он вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. До этого он четыре раза выигрывал Лигу Европы. Что тут говорить. Его титулы говорят сами за себя.

— Каждый успех Эмери в России отзывается воспоминаниями слова «тренеришка», сказанного в его адрес почти 10 лет назад Артемом Дзюбой. Ты можешь себе представить, что так резко отзовешься о каком-то тренере?

— Никогда не позволю себе нагрубить тренеру. Для чего это делать? Пойдешь поругаешься с тренером, тебя потом отправят в дубль или ты не будешь играть. Такими действиями ты делаешь хуже только себе. Если тебя что-то не устраивает, просто жди своего шанса и работай.

В 2012 году Дзюба после поражения «Спартака» от «Динамо» (1:5) назвал Эмери «тренеришкой». Испанец после того матча был уволен из клуба. После ухода из «Спартака» Эмери четырежды выиграл Лигу Европы (с «Севильей» и «Вильярреалом»), а также собрал все французские трофеи с «ПСЖ».

Александр Соболев. «Теперь могу смело говорить, что мы выиграли бы Лигу Европы». Большое интервью Соболева
Александр Соболев
Артем Дзюба
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Унаи Эмери
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 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

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Крылья Советов

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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