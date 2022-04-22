Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» оценил работу главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери, со своей командой обыгравшего в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварию».

— Эмери — тренер мирового уровня?

— Сейчас он вывел свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. До этого он четыре раза выигрывал Лигу Европы. Что тут говорить. Его титулы говорят сами за себя.

— Каждый успех Эмери в России отзывается воспоминаниями слова «тренеришка», сказанного в его адрес почти 10 лет назад Артемом Дзюбой. Ты можешь себе представить, что так резко отзовешься о каком-то тренере?

— Никогда не позволю себе нагрубить тренеру. Для чего это делать? Пойдешь поругаешься с тренером, тебя потом отправят в дубль или ты не будешь играть. Такими действиями ты делаешь хуже только себе. Если тебя что-то не устраивает, просто жди своего шанса и работай.

В 2012 году Дзюба после поражения «Спартака» от «Динамо» (1:5) назвал Эмери «тренеришкой». Испанец после того матча был уволен из клуба. После ухода из «Спартака» Эмери четырежды выиграл Лигу Европы (с «Севильей» и «Вильярреалом»), а также собрал все французские трофеи с «ПСЖ».