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Соболев надеется забить «Спартаку»

20:04
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев в интервью клубной пресс-службе отметил, что надеется забить «Спартаку» в 16-м туре РПЛ. В 15-м туре чемпионата России «Крылья» сыграли вничью с «Рубином» (0:0), а футболисту не удалось отличиться.

— Сейчас я не смогу ответить, почему мы так играли в первом тайме, — сказал Соболев. — Главное — что мы исправились после перерыва и начали играть по-другому. В раздевалке состоялся разговор. После него мы перестроились, забегали и начали создавать моменты. Нервозность из-за того, что не забиваю? Нет, я спокоен. Если хочешь забить очень сильно, то никогда это не получится. Мяч залетит в сетку ворот того, когда это будет нужно.

— Можно ли надеяться, что залетит в ворота «Спартака»?

— Очень надеюсь. У соперника сменился тренер. Появились новые эмоции и горящие глаза. Все футболисты «Спартака» хотят играть и доказывать. Нам будет очень тяжело.

Крылья Советов — Рубин

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