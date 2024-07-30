Бут признался, что главной причиной его переезда в РПЛ стали деньги

Бывший защитник «Ростова» и «Крыльев Советов» Мэттью Бут признался, что в 2002 году переехал в Россию исключительно из-за денег.

— Я играл за команду «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР. Тренировал нас замечательный тренер Виктор Бондаренко. Как-то ему позвонил Иван Саввиди, который тогда владел «Ростсельмашем» и попросил о помощи — команда тогда шла в зоне вылета, и чтобы не упасть в ФНЛ, нужны были качественные игроки. Бондаренко предложил меня и нашего полузащитника — Гифта Кампамбу.

Я ничего не знал о России, но когда мне сказали, сколько будут платить — я тут же собрал вещи и полетел. В тот момент я думал только о деньгах. Мне было пофиг на город, на чемпионат и на соперников — кэш был на первом месте, — приводит слова Бута Sport24.

Бут выступал в РПЛ с 2002 по 2008 год. Он провел в чемпионате России 159 матчей, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач. В Кубке страны на его счету 19 встреч.