Соболев и Ларссон установили рекорд «Спартака»

Первые два гола в новом чемпионате России форварды «Спартака» Александр Соболев и Джордан Ларссон забили в ворота «Сочи» уже к десятой минуте. Спартаковцы повторили третий результат в истории турнира, принадлежавший пермскому «Амкару». Быстрее два мяча забивали «Волга"-2013 и «Торпедо"-2005, которые потратили на два мяча меньше пяти минут. Предыдущий лучший результат красно-белых относился к 1994 году, когда Игорь Ледяхов дважды огорчил ставропольское «Динамо» к 14-й минуте первого матча чемпионата. (Кирилл Бурдаков)

Самые быстрые два гола команд в новом чемпионате России

Дата Клуб Матч Авторы голов Минута второго гола 14.07.2013 Волга Динамо (г) — 2:2 Александр Шуленин, Мулумба Сукенди 2' 13.03.2005 Торпедо Ростов (д) — 3:1 Александр Панов, Виталий Волков 4' 16.07.2013 Амкар Томь (д) — 2:0 Георгий Пеев-2 10' 09.08.2020 Спартак Сочи (д) — 2:2 Александр Соболев, Джордан Ларссон 10' 13.03.1994 Торпедо Локомотив НН (д) — 2:1 Иван Паземов, Андрей Талалаев 11' 07.03.1993 Океан Ротор (д) — 3:1 Юрий Моисеев, Игорь Захаров 14' 06.03.1994 Спартак Динамо Ст (г) — 2:1 Игорь Ледяхов-2 14' 14.03.2011 Волга Томь (д) — 2:0 Отар Марцваладзе, Сергей Бендзь 15'

«Спартак» — «Сочи»