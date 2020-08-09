Соболев и Ларссон установили рекорд «Спартака»
Первые два гола в новом чемпионате России форварды «Спартака» Александр Соболев и Джордан Ларссон забили в ворота «Сочи» уже к десятой минуте. Спартаковцы повторили третий результат в истории турнира, принадлежавший пермскому «Амкару». Быстрее два мяча забивали «Волга"-2013 и «Торпедо"-2005, которые потратили на два мяча меньше пяти минут. Предыдущий лучший результат красно-белых относился к 1994 году, когда Игорь Ледяхов дважды огорчил ставропольское «Динамо» к 14-й минуте первого матча чемпионата. (Кирилл Бурдаков)
Самые быстрые два гола команд в новом чемпионате России
|
Дата
|
Клуб
|
Матч
|
Авторы голов
|
Минута второго гола
|
14.07.2013
|
Волга
|
Динамо (г) — 2:2
|
Александр Шуленин, Мулумба Сукенди
|
2'
|
13.03.2005
|
Торпедо
|
Ростов (д) — 3:1
|
Александр Панов, Виталий Волков
|
4'
|
16.07.2013
|
Амкар
|
Томь (д) — 2:0
|
Георгий Пеев-2
|
10'
|
09.08.2020
|
Спартак
|
Сочи (д) — 2:2
|
Александр Соболев, Джордан Ларссон
|
10'
|
13.03.1994
|
Торпедо
|
Локомотив НН (д) — 2:1
|
Иван Паземов, Андрей Талалаев
|
11'
|
07.03.1993
|
Океан
|
Ротор (д) — 3:1
|
Юрий Моисеев, Игорь Захаров
|
14'
|
06.03.1994
|
Спартак
|
Динамо Ст (г) — 2:1
|
Игорь Ледяхов-2
|
14'
|
14.03.2011
|
Волга
|
Томь (д) — 2:0
|
Отар Марцваладзе, Сергей Бендзь
|
15'