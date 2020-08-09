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Соболев и Ларссон установили рекорд «Спартака»

9 августа 2020, 22:15
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Первые два гола в новом чемпионате России форварды «Спартака» Александр Соболев и Джордан Ларссон забили в ворота «Сочи» уже к десятой минуте. Спартаковцы повторили третий результат в истории турнира, принадлежавший пермскому «Амкару». Быстрее два мяча забивали «Волга"-2013 и «Торпедо"-2005, которые потратили на два мяча меньше пяти минут. Предыдущий лучший результат красно-белых относился к 1994 году, когда Игорь Ледяхов дважды огорчил ставропольское «Динамо» к 14-й минуте первого матча чемпионата. (Кирилл Бурдаков)

Самые быстрые два гола команд в новом чемпионате России

Дата

Клуб

Матч

Авторы голов

Минута второго гола

14.07.2013

Волга

Динамо (г) — 2:2

Александр Шуленин, Мулумба Сукенди

2'

13.03.2005

Торпедо

Ростов (д) — 3:1

Александр Панов, Виталий Волков

4'

16.07.2013

Амкар

Томь (д) — 2:0

Георгий Пеев-2

10'

09.08.2020

Спартак

Сочи (д) — 2:2

Александр Соболев, Джордан Ларссон

10'

13.03.1994

Торпедо

Локомотив НН (д) — 2:1

Иван Паземов, Андрей Талалаев

11'

07.03.1993

Океан

Ротор (д) — 3:1

Юрий Моисеев, Игорь Захаров

14'

06.03.1994

Спартак

Динамо Ст (г) — 2:1

Игорь Ледяхов-2

14'

14.03.2011

Волга

Томь (д) — 2:0

Отар Марцваладзе, Сергей Бендзь

15'

«Спартак» — «Сочи»

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