Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью «СЭ» рассказал, как строилась работа с Роспотребнадзором, и каковы были первоначальные требования относительно изоляции футболистов.

— Если бы строго соблюдалось первоначальное требование Роспотребнадзора об изоляции на 14 дней всех контактировавших с заболевшим игроком...

-...мы никогда не доиграли бы чемпионат, — считает Прядкин. — Более предметный комментарий по этому поводу вам может дать наш главный врач Эдуард Безуглов. Еще когда мы только составляли ковид-регламент, в чем он активно участвовал, то его мнение сразу было таким: «Если так все и останется, мы не доиграем. Можно даже не начинать».

— Как удалось смягчить требования?

— Регулярное тестирование, убеждение Роспотребнадзора фактами в том, что заболевшие игроки тщательно изолированы. Вообще, постоянный контакт с руководством этой организации: Александр Валерьевич Дюков контактировал лично с Анной Поповой. Не меньше трех отрицательных тестов подряд у каждого игрока, который выступает в одной команде с заболевшими — и тогда можно играть. На такие условия в Роспотребнадзоре пошли, и дальше уже все решалось на местах. (Игорь Рабинер)

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