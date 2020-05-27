Собирается ли «Уфа» стать российским суперклубом?

Сегодня председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов подтвердил, что клуб ведет переговоры с иностранными инвесторами.

— «Действительно, «Уфа», будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании», — сказал Мурзагулов.

Вчера появилась информация, что «Уфой» интересуется холдинг City Football Group, в который входит 9 клубов, а также Red Bull, который руководит футбольными клубами из Лейпцига, Зальцбурга, Нью-Йорка и бразильского Кампинаса.

За комментарием мы обратились к генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову.

— Я бы не хотел ничего сейчас комментировать. Давайте действовать пока в тишине, — сказал Газизов.

— О продажи «Уфы» иностранным инвесторам речи не идет?

— Понимаете, это не только проект футбольного клуба «Уфа». Мы в целом пытаемся выстроить бизнес-модель по аналогии с европейскими клубами. В скором времени хотим презентовать программу — «МетаФутбол» (Технологическая платформа, которая способна автоматизировать бизнес-процессы через смарт-контракты, полностью адаптированные к реальной экономике. Платформа будет использоваться при трансфере футболистов — Прим. «СЭ»).

Я уже как-то говорил о том, что мы собираемся открыть биржу футболистов. И в принципе любой болельщик будет иметь часть прав на трансфер игроков. Ты сможешь получать дивиденды от продаж футболистов и в целом от развития бизнес-модели.

Мы занимаемся раскруткой своего проекта, делаем бизнес, пытаемся зарабатывать. Готовы вести переговоры с инвестором, предлагая свою бизнес-модель.

— Когда может наступить ясность с привлечением иностранных инвесторов?

— Не знаю. В нынешних условиях об этом сложно говорить. Лучше сейчас обойтись без заявлений в прессе.

— У «Уфы» появилась задача создать российский суперклуб?

— Слово «супер» здесь не подходит. Мы должны создать клуб, который не будет зависеть от экономической ситуации. Хочется выстроить структуру, которая будет жизнеспособной в любых обстоятельствах. Естественно, нужно пытаться завоевывать трофеи. Играть в еврокубках, для того чтобы зарабатывать. (Виталий Айрапетов)

В «Уфе» подтвердили факт интереса со стороны зарубежных инвесторов