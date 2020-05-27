КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

40-летний Еременко продлил контракт с московским «Динамо»

13:25
Александр Еременко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Еременко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Московское «Динамо» продлило контракт на один год с вратарем Александром Еременко, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 40-летним российским хоккеистом носит односторонний характер и будет действовать до 2021 года.

В сезоне-2019/20 Еременко провел 20 матчей за «Динамо» в регулярке КХЛ. В плей-офф турнира голкипер одержал четыре победы в пяти играх, отражая в среднем за матч 93,6% бросков и пропуская 1,99 шайбы.

Еременко является воспитанником бело-голубых. Предстоящий сезон станет для хоккеиста 16-м в составе «Динамо».

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/109159-aleksandr_eremenko_podpisal_novoe_soglashenie

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир