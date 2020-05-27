40-летний Еременко продлил контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» продлило контракт на один год с вратарем Александром Еременко, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 40-летним российским хоккеистом носит односторонний характер и будет действовать до 2021 года.

В сезоне-2019/20 Еременко провел 20 матчей за «Динамо» в регулярке КХЛ. В плей-офф турнира голкипер одержал четыре победы в пяти играх, отражая в среднем за матч 93,6% бросков и пропуская 1,99 шайбы.

Еременко является воспитанником бело-голубых. Предстоящий сезон станет для хоккеиста 16-м в составе «Динамо».