40-летний Еременко продлил контракт с московским «Динамо»
Московское «Динамо» продлило контракт на один год с вратарем Александром Еременко, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 40-летним российским хоккеистом носит односторонний характер и будет действовать до 2021 года.
В сезоне-2019/20 Еременко провел 20 матчей за «Динамо» в регулярке КХЛ. В плей-офф турнира голкипер одержал четыре победы в пяти играх, отражая в среднем за матч 93,6% бросков и пропуская 1,99 шайбы.
Еременко является воспитанником бело-голубых. Предстоящий сезон станет для хоккеиста 16-м в составе «Динамо».
? Show must go on!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 27, 2020
Александр Еременко — в деле! Впереди 16-й сезон голкипера в составе московского «Динамо».
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Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/109159-aleksandr_eremenko_podpisal_novoe_soglashenie