Вратарь «Тамбова» Гиорги Шелия рассказал о ситуации с карантином в Тбилиси. Из-за пандемии коронавируса в Грузии введены строгие ограничения и наказания за нарушение карантина.

— Я приехал в Тбилиси два дня назад, у меня здесь семья, — сказал Шелия. — Позвонил нашему спортивному директору, плюс с другими руководителями пообщался, собрал информацию и понял, в апреле сезон, скорее всего, не возобновится. Я и так находился в Москве две недели без семьи и всех. В такой ситуации хочется быть с родными. Позвонил и попросил разрешения уехать. Все понимают, что сейчас важно побыть с семьей.

— Как добирались?

— Через границу Владикавказа на машине. Самолеты уже не летали. Объяснил на границе, что у меня в Тбилиси семья, несовершеннолетняя дочка, и меня впустили. Обычному человеку туда тяжело было бы попасть.

— Но вам сейчас и обратно попасть будет трудно.

— Гражданам России вроде бы попасть еще можно. Но, вероятно, заберут на карантин. Сейчас в Грузии нахожусь в изоляции. Я здесь один дома, в течение 10 дней у меня должны проверять температуру.

— Как ситуация с коронавирусом в Тбилиси?

— Здесь все строго. Если выйдешь из карантина, куда отправляют всех прибывших из других страна, на первый раз штраф в 1000 долларов, на второй — уголовная ответственность и наказание до 3 лет лишения свободы. Все серьезно.

— Заболевших много?

— Около 50 человек, 8 выздоровело, умерших нет. Подошли ко всему очень ответственно — закрыли границу и взяли ситуацию под контроль.

— Но тренировки вы продолжаете?

— Нам скинули план работы. Сейчас не могу бегать, а все остальное выполняю. (Дмитрий Зимин)