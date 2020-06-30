Сможет ли Гончаренко все исправить? Обойдет ли Тедеско ЦСКА? Live — сразу после дерби
30 июня 2020, 15:15
Во вторник, в 22.30, сразу после матча заклятых соперников ЦСКА — «Спартак» проведем стрим на нашем канале в YouTube. В студии игру вместе с вами обсудят — Мария Маркова, Дмитрий Симонов и Наталья Юрина.
Интриг — множество:
— Каким получилось возвращение Гончаренко на тренерский мостик;
— Как Тедеско справился с потерей Крала;
— Есть ли у ЦСКА еще шансы на Лигу чемпионов?
— Реально ли «Спартаку» обойти ЦСКА в таблице РПЛ;
— Безусловно, оценим игру «Локо» Николича в матче с дебютантом «Крыльев» Талалаевым.
Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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