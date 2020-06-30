Во вторник, в 22.30, сразу после матча заклятых соперников ЦСКА — «Спартак» проведем стрим на нашем канале в YouTube. В студии игру вместе с вами обсудят — Мария Маркова, Дмитрий Симонов и Наталья Юрина.

Интриг — множество:

— Каким получилось возвращение Гончаренко на тренерский мостик;

— Как Тедеско справился с потерей Крала;

— Есть ли у ЦСКА еще шансы на Лигу чемпионов?

— Реально ли «Спартаку» обойти ЦСКА в таблице РПЛ;

— Безусловно, оценим игру «Локо» Николича в матче с дебютантом «Крыльев» Талалаевым.