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Сможет ли Гончаренко все исправить? Обойдет ли Тедеско ЦСКА? Live — сразу после дерби

30 июня 2020, 15:15

Во вторник, в 22.30, сразу после матча заклятых соперников ЦСКА — «Спартак» проведем стрим на нашем канале в YouTube. В студии игру вместе с вами обсудят — Мария Маркова, Дмитрий Симонов и Наталья Юрина.

Интриг — множество:

— Каким получилось возвращение Гончаренко на тренерский мостик;

— Как Тедеско справился с потерей Крала;

— Есть ли у ЦСКА еще шансы на Лигу чемпионов?

— Реально ли «Спартаку» обойти ЦСКА в таблице РПЛ;

— Безусловно, оценим игру «Локо» Николича в матче с дебютантом «Крыльев» Талалаевым.

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Результаты опроса

проголосовало: 7946
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Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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