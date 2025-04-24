Россия 22-я в рейтинге УЕФА. Можем заявить в еврокубки четыре клуба
Россия, как указано в официальных документах УЕФА, заняла 22-е место в рейтинге УЕФА и, в соответствии со списком допуска ассоциаций к участию в еврокубках, имеет право заявить четыре клуба. Чемпион страны теоретически может сыграть во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов, обладатель Кубка России — в 1-м отборочном раунде Лиги Европы, серебряный и бронзовый призеры — во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.
Эти документы, регламенты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, утвердил исполнительный комитет УЕФА 26 февраля. 1 марта они вступили в силу.
Удерживаться на границе второго десятка стран в таблице коэффициентов помогало то, что России продолжали каждый сезон начислять по 4,333 балла. В дальнейшем вероятно падение в середину третьего десятка. Тогда чемпион России будет стартовать с 1-го отборочного раунда.
Предварительная регистрация заявок для участия в еврокубках идет до 19 мая включительно. Последний день окончательной регистрации — 2 июня. После этого и будет сформирован весь список участников трех клубных турниров сезона-2025/26.
Как говорится в примечании к списку допуска стран, «из-за отстранения всех российских команд и клубов от соревнований УЕФА до дальнейшего уведомления в соответствии с решением исполкома УЕФА от 28 февраля 2022 года окончательный вариант этого списка будет передан до конца сезона-2024/25». Получается, что УЕФА собирается определиться во второй половине мая.
А в начале апреля, как сообщило тогда РИА Новости, после завершения конгресса в Белграде президент УЕФА Александер Чеферин, отвечая на вопросы журналистов о сроках возвращения российских команд, заявил: «Я говорил об этом много раз, но могу повторить. Когда война кончится, тогда Россия будет возвращена».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6