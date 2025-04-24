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Россия 22-я в рейтинге УЕФА. Можем заявить в еврокубки четыре клуба

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Global Look Press

Россия, как указано в официальных документах УЕФА, заняла 22-е место в рейтинге УЕФА и, в соответствии со списком допуска ассоциаций к участию в еврокубках, имеет право заявить четыре клуба. Чемпион страны теоретически может сыграть во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов, обладатель Кубка России — в 1-м отборочном раунде Лиги Европы, серебряный и бронзовый призеры — во 2-м отборочном раунде Лиги конференций.

Эти документы, регламенты Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, утвердил исполнительный комитет УЕФА 26 февраля. 1 марта они вступили в силу.

Удерживаться на границе второго десятка стран в таблице коэффициентов помогало то, что России продолжали каждый сезон начислять по 4,333 балла. В дальнейшем вероятно падение в середину третьего десятка. Тогда чемпион России будет стартовать с 1-го отборочного раунда.

Предварительная регистрация заявок для участия в еврокубках идет до 19 мая включительно. Последний день окончательной регистрации — 2 июня. После этого и будет сформирован весь список участников трех клубных турниров сезона-2025/26.

Как говорится в примечании к списку допуска стран, «из-за отстранения всех российских команд и клубов от соревнований УЕФА до дальнейшего уведомления в соответствии с решением исполкома УЕФА от 28 февраля 2022 года окончательный вариант этого списка будет передан до конца сезона-2024/25». Получается, что УЕФА собирается определиться во второй половине мая.

А в начале апреля, как сообщило тогда РИА Новости, после завершения конгресса в Белграде президент УЕФА Александер Чеферин, отвечая на вопросы журналистов о сроках возвращения российских команд, заявил: «Я говорил об этом много раз, но могу повторить. Когда война кончится, тогда Россия будет возвращена».

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
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