Смородская не верит, что «Краснодар» выиграет РПЛ в этом сезоне

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила шансы «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне.

«Я терпеть не могу прогнозы на пустом месте. Сейчас рано о чем-то таком говорить. Но я не верю, что «Краснодар» выиграет РПЛ в этом сезоне», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

После 7-го тура «Краснодар» с 17 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В текущем сезоне РПЛ «быки» одержали 5 побед и 2 раза сыграли вничью. В 8-м туре краснодарская команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдет 16 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени.