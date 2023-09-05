Кузьмичев считает, что «Факел» поторопился с увольнением Евсеева

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал новость об увольнении Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Понятно, что у «Факела» мало очков и последняя игра совсем не получилась, — сказал Кузьмичев. — С учетом того, что руководители были более терпеливы, когда работали другие специалисты, в этой ситуации с Евсеевым они поторопились. С нынешними футболистами «Факела», Вадим Валентинович выстраивал командную игру, и было понятно за счет чего они бы набирали очки. Так бывает, теперь надо посмотреть, кого пригласит «Факел». «Факел» — главный претендент на вылет? По составу точно. «Факелу» и «Балтике» будет тяжелее всех решать задачу остаться в РПЛ», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

47-летний специалист возглавил «Факел» в мае 2023 года. Под его руководством воронежский клуб провел 17 матчей, одержал семь побед, потерпел девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров чемпионата России-2023/24 «Факел» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав четыре очка.