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Сегодня, 21:53

Кузьмичев считает, что «Факел» поторопился с увольнением Евсеева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев прокомментировал новость об увольнении Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела».

«Понятно, что у «Факела» мало очков и последняя игра совсем не получилась, — сказал Кузьмичев. — С учетом того, что руководители были более терпеливы, когда работали другие специалисты, в этой ситуации с Евсеевым они поторопились. С нынешними футболистами «Факела», Вадим Валентинович выстраивал командную игру, и было понятно за счет чего они бы набирали очки. Так бывает, теперь надо посмотреть, кого пригласит «Факел». «Факел» — главный претендент на вылет? По составу точно. «Факелу» и «Балтике» будет тяжелее всех решать задачу остаться в РПЛ», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

47-летний специалист возглавил «Факел» в мае 2023 года. Под его руководством воронежский клуб провел 17 матчей, одержал семь побед, потерпел девять поражений и один раз сыграл вничью.

После семи туров чемпионата России-2023/24 «Факел» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-kuz-michev-fakel-potoropilsya-uvoliv-evseeva/
Вадим Евсеев
Владимир Кузьмичев
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Оренбург

 5 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

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