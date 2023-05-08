Общее собрание РПЛ состоится 12 мая

Общее собрание Российской премьер-лиги состоится 12 мая в 12.00 по московскому времени, сообщает пресс-служба РПЛ.

«Клубы в очном формате и посредством видеосвязи выберут кандидатов в Исполком РФС от АФК «РПЛ», — сообщает пресс-служба.