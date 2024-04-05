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5 апреля, 23:41

Селюк: «Галактионову надо дать шанс строить команду и в следующем сезоне»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил возможный уход Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».

3 апреля железнодорожники проиграли «Уралу» (0:1) в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России и вылетели из турнира. После игры 39-летний специалист намекнул, что может подать в отставку.

«Галактионов — нормальный и порядочный человек, один из немногих российских тренеров, которые работают ради футбола, а не ради откатов. Это один из наиболее очищенных российских тренеров, он любит футбол, а не деньги, он не держится за них.

Галактионову надо дать шанс строить команду и в следующем сезоне. Эксперты с телевизора что-то кричат, умничают, но назовите мне, кого можно назначить главным тренером «Локомотива»? Кого до этого не выгнали из 10 команд? Тренеров у нас раз, два и обчелся, их просто нет, не из кого выбирать», — цитирует Селюка Legalbet.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством команда одержала 23 победы, 12 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Источник: Legalbet
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
Михаил Галактионов
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