6 августа, 20:37

Смолов намекнул, что сыграет за Broke Boys в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может сыграть за Broke Boys в FONBET Кубке России.

35-летний форвард опубликовал в своем Telegram-канале фото с футболкой команды с его фамилией под 90-м номером и подписью «Here we go». Так свои публикации подписывает известный инсайдер Фабрицио Романо, когда сообщает о трансферах футболистов.

В среду, 6 августа Broke Boys обыграли «Орел» (3:2) в матче первого раунда пути регионов FONBET Кубка России. Дальше медийный клуб сыграет с курским «Авангардом».

Смолов находится в статусе свободного агента с лета 2025 года, когда завершился его контракт с «Краснодаром».

Федор Смолов
Футбол
Кубок России
ФК Broke Boys
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Алексей Волков

    это тот мудень что не забил пеналь на Чемпионате мира 2018. гавно в татушках.

    07.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Связаться с едим говно такая себе история

    06.08.2025

  • Евгений Воробьёв

    Решил к нищим примазаться?

    06.08.2025

  • zg

    Главное,чтоб до пендалей не дошло...

    06.08.2025

  • DemolisherAjax

    Туда ему и дорога.Как футболист давно закончился.

    06.08.2025

  • kbakyxa

    его уже отмазали?

    06.08.2025

