Смолов намекнул, что сыграет за Broke Boys в Кубке России

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов может сыграть за Broke Boys в FONBET Кубке России.

35-летний форвард опубликовал в своем Telegram-канале фото с футболкой команды с его фамилией под 90-м номером и подписью «Here we go». Так свои публикации подписывает известный инсайдер Фабрицио Романо, когда сообщает о трансферах футболистов.

В среду, 6 августа Broke Boys обыграли «Орел» (3:2) в матче первого раунда пути регионов FONBET Кубка России. Дальше медийный клуб сыграет с курским «Авангардом».

Смолов находится в статусе свободного агента с лета 2025 года, когда завершился его контракт с «Краснодаром».