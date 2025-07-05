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Сергеев обратился к болельщикам «Крыльев» после ухода в «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев написал обращение к фанатам самарского клуба после ухода в московское «Динамо»

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

«Крылья Советов» — большой клуб с богатой историей. Для меня было честью выступать в такой команде. Самара многое мне дала не только в футбольном плане.

Самара — по-настоящему футбольный город, здесь любят футбол. Хотел бы поблагодарить всех тренеров и партнеров по команде, руководителей и сотрудников клуба! Мне было очень комфортно здесь играть, и я всегда чувствовал поддержку от всех и каждого.

Низкий поклон каждому болельщику, который предан и всегда на стороне «Крыльев Советов». Поддерживайте и дальше команду, а «Крылья» и Самара навсегда останутся в моем сердце», — приводит слова Сергеева пресс-служба клуба.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Источник: ФК «Крылья Советов»
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Иван Сергеев
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ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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П
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И К Ж
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Ахмат

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