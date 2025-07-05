Сергеев обратился к болельщикам «Крыльев» после ухода в «Динамо»

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев написал обращение к фанатам самарского клуба после ухода в московское «Динамо»

«Динамо» объявило о переходе Сергеева 4 июля. Контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца июня 2028 года.

«Крылья Советов» — большой клуб с богатой историей. Для меня было честью выступать в такой команде. Самара многое мне дала не только в футбольном плане.

Самара — по-настоящему футбольный город, здесь любят футбол. Хотел бы поблагодарить всех тренеров и партнеров по команде, руководителей и сотрудников клуба! Мне было очень комфортно здесь играть, и я всегда чувствовал поддержку от всех и каждого.

Низкий поклон каждому болельщику, который предан и всегда на стороне «Крыльев Советов». Поддерживайте и дальше команду, а «Крылья» и Самара навсегда останутся в моем сердце», — приводит слова Сергеева пресс-служба клуба.

С сентября 2024 года нападающий выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.