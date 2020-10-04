Сандро Шварц является основным кандидатом на пост главного тренера «Динамо», утверждает championat.com. Отмечается, что это кандидат спортивного директора Желько Бувача.

Шварц с 2017 по ноябрь 2019 года возглавлял «Майнц». До этого он работал в молодежной и резервной команде «Майнца». Также специалист возглавлял клуб региональной немецкой лиги «Эшборн».

29 сентября пост главного тренера «Динамо» покинул Кирилл Новиков. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Кульчий. По данным «СЭ», тренировочным процессом руководит Бувач.