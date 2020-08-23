СМИ: ЦСКА хочет купить полузащитника «Херенвена»

Нападающий «Херенвена» Чидера Эджуке может продолжить карьеру в России. ЦСКА заинтересован в подписании 22-летнего нигерийца, утверждает Leeuwarder Courant.

Сумма потенциальной сделки оценивает в 12 миллионов евро. Если трансфер будет оформлен, то он войдет в тройку самых выгодных продаж в истории «Херенвена».

Год назад голландский клуб приобрел 22-летнего нигерийца у «Волеренги» за 2 миллиона евро. Он провел 25 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 9 голов и сделал 4 передачи.