Смертин пробежит 250 километров через пустыню Сахара
Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин рассказал «СЭ» о планах принять участие в марафоне на 250 километров.
— Хочу сделать себе подарок на 50 лет. Буквально за пару недель до моего дня рождения пробегу 250 км («Марафон в песках» — ультрамарафон, который проходит в пустыне Сахара с 1986 года. — Прим. «СЭ»). Мне мама звонила и спрашивала: «Ты же пошутил?» Говорю: «Да, я пошутил». Сказал как отрезал. Она просто не может во внимание взять тот факт, что можно пробежать 250 километров по пустыне с рюкзаком за шесть дней. Там же песок, 50 градусов. Это единственный забег, где организаторы не только не способствуют, а наоборот — ограничивают в воде, чтобы можно было познать все прелести пустыни. И ты такой дурак платишь деньги и едешь туда. Я уверен в своих силах. Просто к этому надо подойти очень серьезно.
— Вы сказали, что придется постричься...
— Будет жарко, мыться негде, волосы длинные. Они будут требовать уход. Шесть дней с длинными волосами... Проще постричься коротко, чтобы не испытывать дискомфорта. Слышали о Луисе Энрике? Он же пробежал Сахару. Для меня он является примером не только в футбольном плане, но еще и с точки зрения реализации своих желаний.
— Но сколько я вас помню, вы всегда были с такими волосами, как вы без них?
— Ради этого стоит!
— Почему вы решились на этот подвиг?
— Это дофаминовая зависимость (Смеется.). Многие не могут понять, зачем, говорят: «У тебя была такая карьера, отдыхай». Но я нуждаюсь в норадреналине. Как следствие, когда ты ставишь цель и ее достигаешь, ты его получаешь.
В 2021 году Смертин преодолел дистанцию в 90 километров в рамках ультрамарафона Elton Ultra.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|12
|4
|4
|39-18
|40
|
2
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
|Спартак
|20
|9
|4
|7
|27-26
|31
|
7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
16
|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
|30.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|30.03
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|00:00
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|30.03
|00:00
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|00:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5