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8 марта, 09:27

Смертин пробежит 250 километров через пустыню Сахара

Микеле Антонов
Корреспондент
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Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.
Алексей Смертин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин рассказал «СЭ» о планах принять участие в марафоне на 250 километров.

— Хочу сделать себе подарок на 50 лет. Буквально за пару недель до моего дня рождения пробегу 250 км («Марафон в песках» — ультрамарафон, который проходит в пустыне Сахара с 1986 года. — Прим. «СЭ»). Мне мама звонила и спрашивала: «Ты же пошутил?» Говорю: «Да, я пошутил». Сказал как отрезал. Она просто не может во внимание взять тот факт, что можно пробежать 250 километров по пустыне с рюкзаком за шесть дней. Там же песок, 50 градусов. Это единственный забег, где организаторы не только не способствуют, а наоборот — ограничивают в воде, чтобы можно было познать все прелести пустыни. И ты такой дурак платишь деньги и едешь туда. Я уверен в своих силах. Просто к этому надо подойти очень серьезно.

— Вы сказали, что придется постричься...

— Будет жарко, мыться негде, волосы длинные. Они будут требовать уход. Шесть дней с длинными волосами... Проще постричься коротко, чтобы не испытывать дискомфорта. Слышали о Луисе Энрике? Он же пробежал Сахару. Для меня он является примером не только в футбольном плане, но еще и с точки зрения реализации своих желаний.

— Но сколько я вас помню, вы всегда были с такими волосами, как вы без них?

— Ради этого стоит!

— Почему вы решились на этот подвиг?

— Это дофаминовая зависимость (Смеется.). Многие не могут понять, зачем, говорят: «У тебя была такая карьера, отдыхай». Но я нуждаюсь в норадреналине. Как следствие, когда ты ставишь цель и ее достигаешь, ты его получаешь.

В 2021 году Смертин преодолел дистанцию в 90 километров в рамках ультрамарафона Elton Ultra.

Алексей Смертин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Рубин – Ахмат
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30.03 00:00
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Зенит

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Джон Кордоба

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Динамо

 9
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И К Ж
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