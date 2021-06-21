Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Слуцкий сообщил, что обсудит с игроками «Рубина» вакцинацию от коронавируса

11:17
Теги:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что в команде нет футболистов, которые вакцинировались от коронавируса. Специалист планирует обсудить эту тему с игроками.

«У нас в команде привит только тренерский и административный состав. Из футболистов никто не привит. Сегодня будем обсуждать эту тему. Потому что тема, учитывая большое количество легионеров в клубе, достаточно деликатная. Будем смотреть, как выходить из этой ситуации и возможно ли привиться всем игрокам основного состава. Лично я привит уже давно, ещё с февраля», — сказал Слуцкий.

В июне в России выросло количество случаев заражения коронавирусом. 18 июня в Москве был зафиксирован абсолютный суточный рекорд по заболевшим, в Санкт-Петербурге с 21 июня введены дополнительные ограничения из-за инфекции.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Теперь поражение — это точно конец. Россия для выхода в плей-офф обязана не проиграть в Дании, иначе нас ничто не спасет
Режиссер Адасинский прекратил работу с МХАТ из-за спектакля с Бузовой
В Татарстане мать на квадроцикле протаранила сарай и погубила дочь
Как болеют разные знаки зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы