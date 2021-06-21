Слуцкий сообщил, что обсудит с игроками «Рубина» вакцинацию от коронавируса

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что в команде нет футболистов, которые вакцинировались от коронавируса. Специалист планирует обсудить эту тему с игроками.

«У нас в команде привит только тренерский и административный состав. Из футболистов никто не привит. Сегодня будем обсуждать эту тему. Потому что тема, учитывая большое количество легионеров в клубе, достаточно деликатная. Будем смотреть, как выходить из этой ситуации и возможно ли привиться всем игрокам основного состава. Лично я привит уже давно, ещё с февраля», — сказал Слуцкий.

В июне в России выросло количество случаев заражения коронавирусом. 18 июня в Москве был зафиксирован абсолютный суточный рекорд по заболевшим, в Санкт-Петербурге с 21 июня введены дополнительные ограничения из-за инфекции.